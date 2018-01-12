تركيا وأميركا تتبادلان تحذيرات السفر لمواطنيهما

الشارقة 24 – أ ف ب:



حذرت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة، مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، خشية تعرضهم لتهديدات "إرهابية" أو الاعتقال.



وقالت الخارجية التركية في بيان "نلاحظ تزايد الأعمال الإرهابية والعنف في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى الهجمات الأخيرة التي وقعت في جامعة بولاية أوهايو ومطار فورت لودرديل هوليوود بولاية فلوريدا ومسجد بولاية مينيسوتا وكنيسة بولاية تكساس.



ولفت البيان كذلك إلى الهجمات التي نفذتها الجماعات العنصرية واليمين المتطرف بالقنابل في مترو نيويورك، محذراً المواطنين الأتراك من الاعتقالات التعسفية.



وتأتي الخطوة رداً على دعوة السلطات الأميركية يوم الخميس مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى تركيا بسبب الأعمال الإرهابية والاعتقالات هناك.