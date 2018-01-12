ترامب يصف هايتي ودولاً إفريقية بـ "الأوكار القذرة"

الشارقة 24 - أ ف ب:



ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب، حمل بعنف خلال اجتماع الخميس في البيت الأبيض حول الهجرة على دول إفريقية وهايتي التي وصفها بـ "الأوكار القذرة".



واستقبل الملياردير الجمهوري في مكتبه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي ريتشارد دوربن، للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي ومن دخول القرعة على البطاقة الخضراء، وفي المقابل سيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن ترامب سأل خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من اوكار قذرة الى هذا البلد؟".



وأضافت أن ترامب كان يشير بذلك إلى دول في إفريقيا وهايتي والسلفادور، موضحاً أن الولايات المتحدة يجب أن تستقبل بدلاً من ذلك مواطنين من النرويج التي التقى رئيس حكومتها الخميس.



وسأل الرئيس أيضاً "لماذا نحتاج إلى مزيد من الهايتيين؟".