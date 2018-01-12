13 وفاة بتفشي الإنفلونزا الموسمية في نيبال

الشارقة 24 – رويترز:



أوضح مسؤولون في قطاع الصحة في نيبال يوم الجمعة، أن 13 شخصاً على الأقل توفوا في منطقة نائية شمال غرب البلاد في أعقاب تفشي الإنفلونزا الموسمية.



وأصيب مئات القرويين في بلدتي جونيشادي وماجكوت بمنطقة جاجاركوت بالمرض، وكان المسنون والأطفال الأكثر تضرراً بسبب تفشي المرض قبل أسبوعين.



وقال رام باهادور نيبالي رئيس مكتب الصحة بالمنطقة "لقد عالجنا بالفعل 1555 مريضاً بالإنفلونزا، وأرسلنا فريقاً من مسؤولي الصحة والأطباء للمنطقة"، وأضاف من بين الضحايا سبعة أطفال، مشيراً إلى أنهم أرسلوا عينات من مواقع العدوى إلى كاتماندو لفحصها.