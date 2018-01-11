ألمانيا تدعو أميركا لفصل الاتفاق النووي الإيراني عن القضايا الأخرى

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل، اليوم الخميس، إن على أوروبا والولايات المتحدة التصدي لإيران فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي ودورها في الحرب الأهلية السورية، لكنه أضاف أن من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.

وقال جابرييل قبل اجتماعه مع نظرائه الإيراني والبريطاني والفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الولايات المتحدة على صواب في التعامل مع المخاوف المتعلقة باستراتيجية إيران في الشرق الأوسط.

لكنه أضاف: "علينا فصل أمرين عن بعضهما: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران... و(فصله عن) الدور الشائك الذي تلعبه إيران في المنطقة".

وقال: "نريد أن نتحدث مع إيران عن دورها في المنطقة وهو الأكثر إشكالاً"، مشيراً إلى النفوذ إيراني في اليمن وسوريا ولبنان.