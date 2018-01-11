ترامب يبحث مع الرئيس الكوري الجنوبي نتائج المحادثات بين سيؤول وبيونغ يانغ

الشارقة 24 - كونا:

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان هاتفياً، الأربعاء، نتائج المحادثات التي عقدت مؤخراً بين مسؤولين من الكوريتين الجنوبية والشمالية.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جي ان أعرب عن شكره للرئيس ترامب للجهود التي بذلها من أجل عقد مثل هذه المحادثات.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية استمرار الضغوط على كوريا الشمالية حول برامجها النووية والصاروخية.

وأعرب ترامب وفقاً للبيان عن انفتاحه لعقد محادثات بين بلاده وكوريا الشمالية "في الوقت المناسب ومتى تحققت الظروف المناسبة".

وأعلنت كوريا الشمالية والجنوبية في أعقاب اللقاء الأول بينهما منذ عامين أن رياضيين ومسؤولين من الشمال سيشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 التي ستستضيفها مدينة (بيونغ تشانغ) الجنوبية الشهر المقبل.

واتفق الجانبان أيضاً على نزع فتيل التوتر العسكري الحالي وإجراء محادثات عسكرية حول المسالة من دون أن يتضح موعد هذه المحادثات التي ستكون الأولى من نوعها منذ 2014.

وتأتي تلك المحادثات في وقت تخضع فيه كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة على خلفية تجاربها النووية والصاروخية حيث أجرت 6 تجارب نووية وأطلقت 3 صواريخ باليستية عابرة للقارات العام الماضي.