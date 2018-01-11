انفصاليو كتالونيا يتفقون على تشكيل ائتلاف حاكم

الشارقة 24 - د ب أ:

اتفق أكبر حزبين مؤيدين للانفصال عن إسبانيا فى إقليم كتالونيا على تشكيل ائتلاف حاكم يقوده الزعيم الكتالوني المعزول كارليس بوجديمون، وفقاً لما ذكره الإعلام المحلي الأربعاء.

ويقود الائتلاف الرئيس السابق للإقليم بوجديمون، الذي فر إلى بروكسل عندما اتخذت إسبانيا الإجراءات الصارمة ضد الانفصاليين بعد أن صوت البرلمان الكتالوني لصالح إعلان استقلال الإقليم.

ونقلت وكالة "أوروبا برس" الإسبانية المستقلة للأنباء وصحيفة "الباييس" الإسبانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات أنه قد تم التوصل لاتفاق الائتلاف بين بوجديمون وزعيمة حزب "اليسار الجمهوري" مارتا روفيرا، وذلك مساء الثلاثاء في بروكسل.

ولم يفز حزبا "معا من أجل كتالونيا" بقيادة بوجديمون و"اليسار الجمهوري" بأغلبية في الانتخابات التي جرت في كتالونيا الشهر الماضي بعد أن علق رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الحكم الذاتي في الإقليم رداً على محاولة الاستقلال.