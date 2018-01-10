ناجون: 50 مهاجراً ربما لقوا حتفهم قبالة ساحل ليبيا

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر ناجون من قارب غرق قبالة ساحل ليبيا، أن نحو 50 شخصاً كانوا معهم على متن القارب فقدوا وربما لقوا حتفهم، في حين قال خفر السواحل إن عدد المفقودين قد يصل إلى مئة.

وتخشى السلطات الليبية انضمام العشرات إلى قائمة ضحايا الغرق في البحر المتوسط الذي تحول إلى ما يشبه مقبرة مفتوحة للمهاجرين الحالمين بمستقبل أفضل في أوروبا.

وانتشلت سفن خفر السواحل الليبي نحو 300 مهاجر من ثلاثة قوارب قبالة الساحل، لكن أحد هذه القوارب غرق ولم يعثر خفر السواحل سوى على 16 ناجياً، حسبما قال ناصر القمودي آمر دورية زوارق صبراتة.

وفي وقت لاحق، قال خفر السواحل في بيان، إن عدد المفقودين يتراوح بين 90 و100 مهاجر على الأقل، وجرى العثور على القاربين الآخرين قبالة ساحل مدينة الزاوية غربي طرابلس.

تعد ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر شيوعا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا من أفريقيا بحراً، وخلال السنوات الأربع الأخيرة عبر أكثر من 600 ألف البحر المتوسط بواسطة قوارب مطاطية متهالكة غالباً ما تتعطل أو تغرق في عرض البحر.