اليونان تضبط سفينة تحمل مواداً متفجرة متجهة إلى ليبيا

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن خفر السواحل اليوناني الأربعاء، أنه ضبط سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا، ووصف السفينة بانها عبارة عن "قنبلة متحركة".

وضبط على السفينة 29 صندوقاً تحتوي على صواعق ومواد متفجرة منها نيترات الأمونيوم.

وقال الأدميرال يانيس سوتيريو من خفر السواحل اليوناني، إن سفينة الشحن "أندروميدا" التي ترفع علم تنزانيا وضبطت في 6 يناير الحالي غير صالحة للملاحة، بسبب عشرات المشاكل فيها.

وقال "كان يمكن أن يسفر ذلك عن نتائج لا يمكن التكهن بها على الناس والبيئة".

وادعى ربان السفينة أنه كان يبحر إلى جيبوتي، لكن تبين لاحقاً أن الوجهة الحقيقة هي مرفأ مصراتة في ليبيا.