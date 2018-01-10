الصين تستبعد تسرباً للنفط من الناقلة المشتعلة قبالة سواحلها

الشارقة 24 – وكالات:

أكدت وزارة النقل الصينية، في بيان، أنه لم يتم رصد أي تسرب كبير للنفط من الناقلة الإيرانية المشتعلة قبالة سواحلها، بعدما تحدثت في وقت سابق عن خطر انفجار أو غرق الناقلة.

واعتبرت منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة في بيان، أنه بسبب اندلاع النيران، من المتوقع أن يحترق معظم النفط قبل تسربه إلى الماء، ولكن إذا غرقت الناقلة قبل احتراق كامل النفط، فستكون عملية التنظيف بالغة التعقيد.

ولم يتضح بعد سبب وحجم الأضرار التي لحقت بالناقلة جراء الحادث.

واصطدمت الناقلة "سانتشي" التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بالسفينة (سي. إف كريستال" التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلاً بحرياً قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي مساء السبت.

وتبلغ حمولة الناقلة 136 ألف طن من المكثفات، وهي خام خفيف جداً شديد القابلية للاشتعال. ويعادل ذلك نحو مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.

وتكافح العشرات من قوارب الإنقاذ من الصين وكوريا الجنوبية الرياح القوية والأمواج العالية والدخان السام لتمشيط منطقة مساحتها 3100 كيلومتر مربع بحثاً عن 31 بحاراً مفقوداً وإخماد الحريق.