ترامب: النظام القضائي الأميركي "جائر"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، النظام القضائي الأميركي، واصفاً إياه بأنه "جائر"، بعدما جمد قاض فدرالي الثلاثاء، قرار الإدارة الأميركية وقف العمل ببرنامج يمنح وضعاً قانونياً للشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً، فيما ناقش ترامب مع نواب بالكونغرس مشروع أشمل لتنظيم ملف الهجرة قد يمنح الجنسية لملايين المهاجرين.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" "هذا يظهر ببساطة للجميع إلى أي مدى نظامنا القضائي متصدع وجائر عندما يسرع الطرف الآخر مثلما حدث مع برنامج حماية المهاجرين الصغار إلى الدائرة التاسعة ودائما تقريباً يكسب الحكم قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة".

ويأتي الحكم بعد ساعات على ترؤس الرئيس ترامب لاجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض ضم نواباً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لمناقشة هذا الملف الذي يعرف المستفيدين منه باسم "دريمرز" "الحالمون".