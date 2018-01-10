ماليزيا توقع صفقة بـ 50 مليون دولار للبحث عن طائرتها المفقودة

الشارقة 24 – رويترز:

وقعت ماليزيا، اليوم الأربعاء، صفقة مع شركة أميركية متخصصة في التنقيب بقاع البحر تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار في حالة عثور الشركة على طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370)، وذلك في عملية بحث بمنطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي.

ومثل اختفاء الطائرة، خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014 وعلى متنها 239 راكباً، واحدة من أكثر الرحلات الجوية غموضاً في العالم.

وأوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة تكلفت 200 مليون دولار أسترالي (157 مليون دولار أميركي) في يناير الماضي، رغم أن محققين أوصوا بتوسيع نطاق البحث إلى منطقة مساحتها 25 ألف كيلومتر مربع شمالي المنطقة التي أجريت فيها عملية البحث.