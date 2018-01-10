الصين لن تشارك في اجتماع فانكوفر بشأن كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين لن تشارك في اجتماع دولي على مستوى وزراء الخارجية مقرر عقده في كندا لمناقشة أزمة كوريا الشمالية.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادته الصحفية اليومية: "إن الاجتماع لن يسهم في تهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية نظراً لعدم مشاركة كل الأطراف الرئيسية فيه".

وتستضيف كندا والولايات المتحدة هذا الاجتماع في فانكوفر يوم 16 يناير، لإظهار التضامن الدولي في مواجهة التجارب النووية والصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.