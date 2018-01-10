رئيس كوريا الجنوبية مستعد للقاء زعيم الشمالية

الشارقة 24 - د ب أ:

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "إذا توفرت الظروف الملائمة".

وأضاف مون، في مؤتمر صحافي، أنه سيوافق على عقد لقاء إذا كانت هناك احتمالات أن يحقق "نتائج ملموسة"، مضيفاً أن تجنب نشوب حرب أخرى وشبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي هي من أهدافه الرئيسية.

جاء الإعلان بعد يوم من إجراء محادثات حققت تقدماً كبيراً، حيث شهدت اتفاق مسؤولين من الجانبين على ثلاث خطوات رئيسية للمصالحة.

وشدد مون على أنه سيدفع في اتجاه عقد المزيد من المحادثات الثنائية.