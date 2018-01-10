أميركا توافق على بيع صواريخ دفاعية لليابان

الشارقة 24 - رويترز:

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية وافقت على بيع صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية لليابان للدفاع عن نفسها ضد التهديدات النووية والصاروخية المتنامية من كوريا الشمالية.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تعقد فيه الكوريتان الشمالية والجنوبية أول محادثات لهما منذ أكثر من عامين بهدف حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ويأتي اتفاق البيع بعد عام من إطلاق كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ حلق بعضها فوق الأراضي اليابانية كما أجرت تجربتها النووية السادسة والأقوى لها حتى الآن. ودفعت هذه الأفعال إلى تزعم الولايات المتحدة لحملة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من الكونجرس، الثلاثاء، الموافقة على بيع 4 صواريخ والعتاد المتعلق بها بقيمة 133 مليون دولار. ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من مدمرات في البحر أو من أنظمة برية.