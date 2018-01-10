الأمم المتحدة ترحب بمحادثات الكوريتين رفيعة المستوى

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الأمم المتحدة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز خلال المحادثات رفيعة المستوى التي جرت الثلاثاء، بين الكوريتين وما نتج عنها من اتفاق على تخفيف التوترات العسكرية، وإجراء محادثات عسكرية وإعادة فتح الخط العسكري الساخن بين البلدين.

وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، أن إعادة إنشاء هذه القنوات وتعزيزها بين البلدين يعد أمراً بالغ الأهمية لخفض مخاطر سوء التقدير أو سوء الفهم والحد من التوترات في المنطقة.

ورحب غوتيريش بقرار كوريا الشمالية إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بما يمكن أن يعزز مناخاً من السلام والتسامح والتفاهم فيما بين الأمم وخصوصا في شبة الجزيرة الكورية.