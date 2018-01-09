الصين وفرنسا تعززان التعاون في مجالي الطيران والطاقة النووية

الشارقة 24 - د ب أ:

قررت الصين وفرنسا تعزيز التعاون بينهما في مجالات مثل الطيران والطاقة النووية، وذلك بعدما وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلسلة من الاتفاقيات يوم الثلاثاء خلال أول زيارة يقوم بها ماكرون للصين.

ووافق ماكرون أيضاً على الانضمام لخطة الرئيس الصيني لإنشاء شبكة تجارة وبنية تحتية تقدر بتريليونات الدولارات في أنحاء آسيا وأوروبا، والعمل معاً للتغلب على التغير المناخي والإرهاب.

وقال ماكرون في بكين حيث وقع وهو ونظيره الصيني عدة مذكرات تفاهم "نود أن نعمل يداً بيد مع الصين"، وأضاف "تاريخياً، طريق الحرير، كان طريق تواصل، من أجل التبادل، إنه كان طريقا يربط آسيا وأوروبا معاً، علينا إعادة بدء التعاون والتبادل".

وذكر شي جين بينغ إن الصين وفرنسا "سوف يعملان معاً لمواجهة التغير المناخي والإرهاب الدولي والتحديات الأخرى".