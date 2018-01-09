كوريا الشمالية ترفض بحث "النووي" مع جارتها

سيارات تقل وفد كوريا الجنوبية للمحادثات مع الشمال تعبر جسر الوحدة على خط الهدنة بين الكوريتين

الشارقة 24 – وكالات:

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن ترحيبها الحذر بالمحادثات التي جرت بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، حول مشاركة بيونغ يانغ في دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت وزارة الخارجية إن المسؤولين الأميركيين سيعملون مع سيؤول لضمان أن إرسال الشمال لفريقه "لا ينتهك العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير القانونية".

وقالت كوريا الشمالية إنها لن تناقش مسألة أسلحتها النووية خلال محادثاتها المقبلة مع كوريا الجنوبية، مؤكدة أن هذه الأسلحة موجهة للولايات المتحدة فقط وليس "لأشقائها" في سيؤول.

وقال مسؤولون من البلدين إنهم اتفقوا يوم الثلاثاء على إجراء مفاوضات لحل المشكلات وتفادي وقوع صراع غير مقصود، وذلك بعد أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين وسط توتر شديد بشأن برنامج أسلحة كوريا الشمالية.

وفي بيان مشترك عقب محادثات استمرت 11 ساعة تعهدت بيونغ يانغ بإرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية الشهر المقبل، لكنها قدمت "شكوى قوية" بعدما اقترحت سيؤول إجراء محادثات تهدف لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.