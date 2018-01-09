ترامب يتحدى أوبرا وينفري في انتخابات الرئاسة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن بإمكانه هزيمة أوبرا وينفري مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية في انتخابات الرئاسة، ولكنه قال إنه لا يعتقد أنها سترشح نفسها.

وقال ترامب للصحافيين خلال لقاء مع نواب في البيت الأبيض إنه يحب وينفري التي أدت كلمتها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب مساء الأحد إلى إثارة تكهنات بأنها سترشح نفسها عن الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة في 2020 .

وكانت صديقة مقربة لوينفري قد قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء إن وينفري لا تفكر حالياً في خوض انتخابات الرئاسة.

وقالت جايلي كينج كاتمة أسرار وينفري في لقاء مع شبكة "سي. بي. إس": إن الموقف السابق للإعلامية البالغة من العمر 63 عاماً بعدم اهتمامها بخوض انتخابات الرئاسة لم يتغير.

على صعيد آخر، قال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض إن ترامب سيناقش بنفسه جدول أعمال برنامجه "أميركا أولاً" في منتدى دافوس هذا العام، وأضافت "في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، يتطلع الرئيس إلى ترويج سياساته لتعزيز الشركات الأميركية والصناعات الأميركية والعمال الأميركيين".

وسيعقد منتدى دافوس للعام الحالي في الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري، وسيركز على دراسة الأسباب والحلول للصدوع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه يجب عدم إلغاء دعوة وجهتها بريطانيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارتها مشدداً على أن الولايات المتحدة حليف مهم لبلاده.

وقال جونسون عندما سأله نائب معارض عما يتطلبه الأمر لإلغاء دعوة كان ترامب قد قبلها العام الماضي للقيام بزيارة دولة لبريطانيا فقال "لا أعتقد أن هذا أمر منطقي"، وأضاف "الولايات المتحدة أوثق وأهم شريك أمني واقتصادي بالفعل وستظل كذلك".