رئيس الوزراء البولندي يجري تعديلاً حكومياً

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيتسكي يوم الثلاثاء، إجراء تعديل وزاري شهد إقالة وزيري الخارجية والدفاع.

وذكر معلقون سياسيون أن وزير الخارجية المنتهية ولايته فيتولد فاشتشيكوفسكي ووزير الدفاع أنطوني ماتشيريفيتش، قد أثارا غضب شركاء بولندا الأجانب ببيانات متناقضة وغير متوقعة.

وسيتولى منصب وزير الخارجية ياتشيك تشابوتوفيتش، وهو خبير في العلوم السياسة تولى من قبل منصب وكيل وزارة الخارجية، بينما سيتولى منصب وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك وزير الداخلية السابق.

كما تمت إقالة وزير البيئة يان شيشكو، الذي تعرض لانتقادات بسبب نزاعه مع المفوضية الأوروبية بسبب قطع الأشجار في غابة بيالويزا القديمة، وحل محله الخبير المالي هنريك كوفالتشاك.

كما شمل التعديل الوزاري وزارات الصحة والنقل والمالية.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي أندريه دودا.