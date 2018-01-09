انتحاري "طالباني" يقتل ستة في باكستان

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسؤولون في إسلام آباد، أن انتحارياً من طالبان صدم بدراجته النارية مركبة تقل قوات أمن جنوب غربي باكستان يوم الثلاثاء، حيث أحدث الانتحاري انفجاراً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 12 شخصاً.

وقال مسؤول الشرطة رمضان أشاكزاي إن الانفجار وقع بالقرب من مبنى البرلمان في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان المضطربة، وأضاف أن الانتحاري حاول على ما يبدو التوجه إلى مجمع البرلمان حيث كان نواب الإقليم في اجتماع.

وذكر شاه جهان الطبيب بالمستشفى الرئيسي بالمدينة، أن ما لا يقل عن أربعة من مسؤولي الأمن كانوا بين القتلى.

وجاءت هذه العملية الإرهابية، بعد ساعات من استقالة رئيس وزراء بلوشستان لتجنب التصويت على اقتراح بعدم الثقة من جانب جماعات المعارضة.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن التفجير، وحذرت المواطنين من الابتعاد عن المسؤولين الأمنيين والمنشآت الحكومية.