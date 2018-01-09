نائب إيراني يكشف اعتقال 3700 خلال الاحتجاجات

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن نائب برلماني إيراني، يوم الثلاثاء، أنه جرى اعتقال 3700 شخص، خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة والمؤسسة الدينية.

ونقل السياسي الإصلاحي محمود صادقي هذا الرقم، الذي يعد أعلى بكثير مما كان يُعتقد، عن قائمة متوفرة لدى جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية.

وقال صادقي في مقابلة مع وكالة "إيكانا" الإخبارية: إنه يتعين على السلطات إبلاغ ذوي المعتقلين على وجه السرعة.

وكان يعتقد أن عدد الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات يتراوح بين ألف و1800، وكانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بدأت أواخر ديسمبر وانتشرت في مدن في أنحاء إيران.

وقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع في 28 ديسمبر للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط والمؤسسة الدينية في البلاد.

وقتل 18 متظاهراً في الاضطرابات التي تلت ذلك، وتوفي اثنان آخران نتيجة لحادث أثناء الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه تم الإفراج عن أكثر من 200 متظاهر محتجز معظمهم من الطلبة، وفقاً لما ذكره القضاء.

ومن المتوقع إطلاق سراح المزيد، إلا أن النظام القضائي قال إنه لن يطلق سراح أي شخص كان يقود أعمال الشغب.

وقد يواجه أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي مجموعة منشقة في المنفى تحملهم الحكومة المسؤولية عن موجة الاحتجاج، عقوبة الإعدام.