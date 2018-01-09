كوريا الجنوبية: سندرس رفع العقوبات مؤقتاً عن كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

صرحت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستدرس رفع العقوبات مؤقتاً عن كوريا الشمالية، إذا كان ذلك ضرورياً لتسهيل زيارة مواطني الشمال لها، لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وحظرت كوريا الجنوبية دخول عدد من مسؤولي كوريا الشمالية للبلاد، رداً على تجارب بيونجيانج النووية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روه كيو ديوك خلال إفادة صحفية اعتيادية، إنه إذا احتاجت سول لاتخاذ "خطوات مسبقة"، لمساعدة الكوريين الشماليين على الزيارة لحضور دورة الألعاب الأولمبية فستدرس ذلك مع مجلس الأمن الدولي ومع الدول المعنية الأخرى.