ماكرون يستعد لتوقيع اتفاقيات تجارية مع الصين

الشارقة 24 - د ب أ:

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، اليوم الثاني من زيارته للصين، فيما يستعد لتوقيع اتفاقيات تجارية ويسعى إلى تعاون الرئيس الصيني شي جين بينج في مكافحة تغير المناخ.

وبدأ ماكرون زيارته الرسمية الأولى إلى الصين، أمس الإثنين، بزيارة العاصمة القديمة، شيان، حيث زار "جيش التيراكوتا" الطيني المكون من تماثيل لجنود صينيين، كما ألقى خطاباً هناك.

ومن المقرر أن يوقع ماكرون وشى اليوم على سلسلة من الاتفاقيات التجارية في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وعلى غرار الزيارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يدفع ماكرون نحو تحسين فرص دخول الشركات الفرنسية إلى السوق الصينية من أجل خفض العجز التجاري الفرنسي الذى تبلغ قيمته 36 مليار دولار مع الصين.