الحكومة التركية تعتزم تمديد حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب

الشارقة 24 - كونا:

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، الإثنين، عزم حكومة بلاده تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 لفترة إضافية.

وقال بوزداغ في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه من المقرر إن يبحث مجلس الأمن القومي تقييم مسألة تمديد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وبالتالي سيقرر مجلس الوزراء تمديدها.

وكان البرلمان التركي صادق في 21 يوليو 2016 على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر والتي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

يذكر أن تركيا شهدت يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة أنقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة بأنها وراء الانقلاب.