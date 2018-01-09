البيت الأبيض يؤكد أن ترامب سيخوض الانتخابات الرئاسية في 2020

الشارقة 24 - كونا:

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (اير فورس 1) خلال رحلة إلى ولاية "تينيسي" الأميركية" بكل تأكيد أن الرئيس ترامب سيخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020".

وأكد أنه تم تجهيز حملة ترامب الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستقام في عام 2020.

يأتي هذا الموقف في ظل انخفاض نسبة التأييد الشعبي للرئيس ترامب إلى 37 بالمئة وفقاً للاستطلاعات الأخيرة مقارنة بـ 39 بالمئة الأسبوع الماضي.