إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق في برج ترامب في نيويورك

الشارقة 24 - د ب أ:



ذكرت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك أن ثلاثة أشخاص أصيبوا عندما شب حريق في برج ترامب المؤلف من 68 طابقاً ويضم مقر الإقامة الخاصة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك.



وذكرت إدارة الاطفاء في تغريدة على موقع تويتر أن شخصين مدنيين ورجل إطفاء تلقوا العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم في موقع الحريق.



وأوضح مسؤولون أن الحريق اندلع على سطح البناية، وليس داخلها، واستطاع رجال الاطفاء إخماد النيران دون الحاجة إلى إخلاء المبنى.



ووصفت الشرطة الحادث بأنه "حريق كهربائي محدود".



وأظهرت الصور التي أذاعها تلفزيون "ان بي سي" نحو 12 رجل إطفاء على سطح البرج في مانهاتن، وبدا أن هناك دخاناً كثيفاً ينبعث من أعلى المبنى.



وذكر المسؤولون أن رجال الاطفاء أطلقوا المياه على ألسنة النيران التي كانت مشتعلة داخل فتحات التهوية على سطح البرج، مما أدى إلى انبعاث مزيد من الأبخرة والدخان حيث كانت الحرارة في نيويورك تبلغ نحو سبع درجات تحت الصفر.



ولم يكن ترامب متواجداً في المبنى وقت اندلاع الحريق، وكان قد انتقل إلى البيت الأبيض في واشنطن عقب تنصيبه منذ عام، وانضمت إليه زوجته ميلانيا وابنه بارون في فصل الصيف.