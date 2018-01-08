النمسا تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية قضائياً

الشارقة 24 – وام:



وجه الادعاء العام في النمسا، الإثنين، عدة تهم أخطرها التحريض على القتل الجماعي والانتماء إلى عضوية تنظيم داعش الإرهابي، إلى شاب نمساوي من أصول ألبانية يعيش في ولاية "النمسا السفلى"، يبلغ من العمر 18 عاماً، تمكن عن طريق التواصل عبر شبكة الانترنت من ممارسة ضغوط على فتى يبلغ من العمر 12 عاماً يعيش في شمال ألمانيا، وأقنعه بالإقدام على القيام بعمل انتحاري في سوق لعيد الميلاد بمدينة "لودفيج هافن" باستخدام قنبلة بدائية الصنع، بعد أن زوده بمعلومات ساعدته على تجميعها.



وأوضحت النيابة العامة أن الهجوم المزمع على سوق عيد الميلاد، في نوفمبر 2016، فشل بسبب عدم تمكن المنفذ الصغير من تفجير العبوة الناسفة التي كانت تحتوي على مسامير بهدف إيقاع أكبر عدد من المصابين بين زوار السوق.



وكشفت معلومات النيابة أن مظاهر التطرف والتشدد الديني ظهرت على الشاب النمساوي بعد قضائه عقوبة السجن في إحدى المؤسسات العقابية المخصصة للشباب بمدينة "جيرازدورف" المتاخمة للعاصمة فيينا وتأثره بالخطاب المتشدد لبعض الوعاظ الألبان في النمسا.



كانت وزارة الداخلية النمساوية، حذرت من وجود نحو 300 عنصر متشدد يعيشون في النمسا، ويشكلون تهديداً خطيراً على الأمن الداخلي، وأوضحت أن بعض هذه العناصر المتشددة عادت إلى النمسا من سوريا والعراق والبعض الآخر منعته الجهات الأمنية من مغادرة النمسا والانضمام إلى المجموعات الإرهابية في البلدين.