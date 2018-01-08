64 مهاجراً يلقون حتفهم بغرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون لدى وصولهم إلى صقلية في إيطاليا في ديسمبر 2017

الشارقة 24 – رويترز:



قالت منظمات إنسانية الإثنين بعد الحديث مع ناجين نقلوا إلى إيطاليا إن نحو 64 مهاجراً لاقوا حتفهم قبالة الساحل الليبي السبت عندما غرق زورقهم المتهالك.



والتُقط 86 شخصاً من الزورق المطاطي السبت وانتشلت منه ثماني جثث كلها لنساء، وقال الناجون إن الزورق كان يقل 150 مهاجراً لكن العديد من الغرقى اختفوا وسط الأمواج.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر "كان بينهم العديد من الأطفال الذين يُعتقد أنهم غرقوا في البحر... بين الناجين طفلة في الثالثة من عمرها فقدت أمها ووصلت وحيدة وأسرة من 11 فرداً أصبحت أسرة من ثلاثة أفراد فقط الآن".



وقال خفر السواحل الإيطالي إن طائرة تقوم بدورية فوق البحر نيابة عن عملية أوروبية لمكافحة التهريب رصدت المهاجرين السبت، ويعتقد المنقذون أن زورقهم المطاطي أفرغ من الهواء بعد تعرضه لقطع.



وعادة ما يكدس مهربو بشر من ليبيا المهاجرين في مثل هذه الزوارق التي لم تصمم لعبور البحر المتوسط.



وتفيد تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن 2832 مهاجراً قتلوا العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا انخفاضا من 4581 قتلوا في 2016، ووصل نحو 119310 أشخاص إلى إيطاليا في 2017 بالمقارنة مع 181436 في العام السابق.



وأغلبية المهاجرين أفارقة فروا من الحروب والفقر في ديارهم، وتعمل إيطاليا مع العديد من الجماعات والسلطات في ليبيا لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.