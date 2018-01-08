رئيس وزراء ماليزيا يحشد للفوز على مرشح المعارضة "مهاتير محمد"

الشارقة 24 - د ب أ:



قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الإثنين إن حكومته عليها أن تحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات العامة الوشيكة، وذلك بعد يوم واحد من ترشيح المعارضة لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد 92 عاماً كمنافس له.



وكتب نجيب على صفحته بموقع تويتر: لابد أن تحقق هذه الحكومة فوزاً كبيراً في الانتخابات العامة رقم 14.



وكان تحالف "باكاتان هارابان" السياسي، المعروف أيضا باسم "تحالف الأمل"، قد أعلن الأحد ترشيحه لمهاتير لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي لابد من إجرائها بحلول أغسطس المقبل.



واستمرت الحكومة الحالية في ماليزيا في السلطة لأطول مدة بين نظيراتها من حكومات ماليزيا منذ استقلال الدولة عام 1957 .



واستمر نجيب في السلطة رغم اتهامات الفساد التي أحاطت بصندوق "1 إم.دي.بي".



كما أعلن تحالف باكاتان هارابان الأحد أن زعيم المعارضة السجين ونائب رئيس الوزراء سابقاً أنور ابراهيم سوف يطلق سراحه في 8 يونيو المقبل.



ويعتزم مهاتير وأنور العودة كجزء من ائتلاف المعارضة، واتفق الاثنان على أنه في حالة الفوز، سوف يتولى أنور رئاسة الحكومة خلفاً لمهاتير بعد أن يقضي الأخير فترتين في منصب رئيس الوزراء وبعد الحصول على عفو ملكي لأنور.



وكان مهاتير قد تولى منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1981 إلى 2003، وتمت إقالة أنور خلال هذه الفترة من منصبه كنائب لمهاتير .



ويقضي إبراهيم حكماً بالسجن بعد إدانته بالفساد في محاكمة قال معارضون إنها ذات دوافع سياسية.