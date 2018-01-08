قنبلة "المثقاب" سلاح روسيا الجديد هذا العام

الشارقة 24 – وام:



يتسلح الجيش الروسي هذا العام بسلاح جديد وفعال يطلق عليه اسم قنبلة "المثقاب" المطورة من عيار 500 كغم.



وقال مصدر في مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا ووفقا لوكالة "لينتا رو" الروسية: إن الجيش الروسي سيتسلم هذا العام قنبلة "المثقاب" المطورة من عيار 500 كغم التي لديها القدرة على الانطلاق والتحليق الذاتي والانقضاض على أهدافها.



وتتميز قنبلة " المثقاب" بكونها مزودة برأس يتم التحكم به بواسطة الليزر ويقودها إلى هدفها إضافة إلى قدرتها على تدمير بطارية مدفعية أو صاروخية كاملة أو قافلة كاملة من الدبابات المعادية وانفجارها يقع ضمن رقعة تصل إلى أكثر من 30 كم ولا يمكن من قبل الرادارات وتحملها المقاتلات والقاذفات.