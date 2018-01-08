إخلاء مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك بسبب تدفق المياه في مبنى الركاب

الشارقة 24 - كونا:

أدى حادث تدفق المياه في مبنى الركاب رقم 4 بمطار "جون إف كينيدي" الدولي في مدينة نيويورك إلى تعليق عدد من الرحلات وإخلاء المطار الذي يشهد أنشط حركة للمسافرين في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة المطار في بيان مساء الأحد، إن تدفقاً هائلاً للمياه نجم عن كسر في خط المياه الرئيسي بفعل العواصف الثلجية التي تجتاح مدينة نيويورك والتي تسببت في تعطيل حركة المسافرين في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الإدارة أن المياه التي تدفقت من السقف على مكتب تسجيل دخول المسافرين لتغطي مساحات كبيرة في مبنى الركاب رقم 4 أدت إلى تعليق 94 رحلة جوية وانقطاع التيار الكهربائي.

ويأتي تدفق المياه بينما كان المطار يعود ببطء لعمله المعتاد بعد إغلاقه يوم الخميس بسبب العاصفة الثلجية غير المسبوقة التي تجتاح وسط وشرق الولايات المتحدة الأربعاء الماضي.

وتسببت العاصفة الثلجية في وفاة 22 شخصاً وإعلان حالة الطوارئ وتعطل الحركة المرورية وإغلاق المدارس والمكاتب والمؤسسات التجارية في الولايات والمدن المتضررة كما تسببت في هطول ثلوج وأمطار وجليد ورياح عاتية وإلى فيضان المياه في مناطق ساحلية في جنوب شرقي الولايات المتحدة.