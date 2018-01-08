ماكرون يصل إلى الصين في زيارة تستمر 3 أيام

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة شيان بشمال الصين، الإثنين، المحطة الأولى من زيارته الرسمية للصين التي تستمر ثلاثة أيام، وفق ما ذكر الإليزيه.

وكان مسؤول في قصر الإليزيه قال في وقت سابق إن مدينة شيان "رمز مهم كونها مهد الحضارة الصينية ونقطة بداية طريق الحرير القديم".

ويرافق ماكرون وفد يضم أكثر من 50 رئيس شركة بينها "أكور-أوتيل"، و"ال في ام اش" و"ايرباص"و"أريفا" و"سافران" و"بي إن بي باريبا".

وزيارة الدولة هذه هي الأولى لرئيس أوروبي إلى بكين منذ مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، الذي عزز سلطة شي جينبينغ مع بداية ولايته الرئاسية الثانية.