البيت الأبيض: ترامب وماكرون يبحثان أوضاع كوريا الشمالية وإيران

الشارقة 24 - رويترز:

ذكر البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا محادثة هاتفية، السبت، أطلع خلالها ترامب ماكرون على أحدث مستجدات الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأن الرئيسين بحثا المظاهرات في إيران.

وقال البيت الأبيض إن المحادثة استهدفت تأكيد عزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي على تحقيق نزع كامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "الرئيسان اتفقا كذلك على أن المظاهرات الواسعة النطاق في إيران إنما هي علامة على فشل النظام الإيراني في الوفاء باحتياجات شعبه بقيامه بدلاً من ذلك بتحويل ثروة البلاد إلى تمويل الإرهاب ودعم الجماعات المسلحة في الخارج"