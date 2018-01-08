مقتل 11 في معركة بالأسلحة النارية خارج منتجع ساحلي بالمكسيك

أفراد من الشرطة بالقرب من موقع الاشتباك بين سكان وأفراد من الشرطة المحلية

الشارقة 24 - رويترز:

قال مسؤولون حكوميون يوم الأحد إن 11 شخصاً لقوا حتفهم في معركة بالأسلحة النارية على مشارف منتجع أكابولكو السياحي في المكسيك بين سكان بلدة صغيرة وقوة شرطة محلية.

وقع تبادل إطلاق النار في منطقة لا كونسيبسيون الزراعية إلى الجنوب مباشرة من أكابولكو بعدما اعتقلت عناصر من الشرطة المحلية شاباً بسبب سلوك غير منضبط خلال احتفالات بالبلدة صباح الأحد، وقتل 8 من السكان في المعركة.

وقال روبرتو ألفاريز المسؤول بجهاز أمن الدولة للصحافيين إنه بعد أن دخل جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة في وقت لاحق قتلوا بالرصاص 3 من عناصر الشرطة المحلية بعدما قاوموهم.

واعتقلت السلطات 30 فرداً آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسؤولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.