الشرطة اليونانية تحتجز 28 مهاجراً وتعتقل اثنين من مهربي البشر

الشارقة 24 - د ب أ:

قالت سلطات الأمن اليونانية الأحد إن الشرطة اعتقلت شخصين للاشتباه بتورطهما في تهريب البشر، واحتجزت 28 مهاجراً في حادثين منفصلين خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة .

وأُلقي القبض على سيدة 29 عاماً من بلغاريا بالقرب من مدينة كوموتيني الحدودية أثناء قيادتها حافلة صغيرة وعلى متنها عشرون مهاجراً ولاجئاً باتجاه غربي اليونان.

كما تم اعتقال رجل 31 عاماً من باكستان بالقرب من الحدود اليونانية مع تركيا السبت، بينما كان يحاول بشكل مزعوم إدخال ثمانية مهاجرين من باكستان وميانمار إلى غرب اليونان في سيارة.

ويشتبه مسؤولو الأمن في أن يكون السائقان عضوين في عصابة أكبر لتهريب البشر.

وتدفق نحو 60 ألف شخص على اليونان بعدما أٌغلق مسار البلقان في مارس عام 2016، ويقدم المهربون الوعود للمهاجرين بأنهم سينقلونهم عبر مناطق ليست بها دوريات حراسة على طول المسار باتجاه وسط أوروبا.