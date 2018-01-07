برلين تنفي نيتها بناء مصنع دبابات ألماني في تركيا

الشارقة 24 - د ب أ:

نفى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، بشدة، صحة تقارير تحدثت عن التخطيط لبناء مصنع دبابات ألماني في تركيا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء الأحد، إن ما جرى الحديث عنه فقط هو تزويد الدبابات الحالية التي يستخدمها الجيش التركي في حربه على تنظيم داعش الإرهابي، بتكنولوجيا إضافية للحماية من الألغام.

وأوضح نائب المستشارة: لا يدور الموضوع حول إنتاج دبابات، ونحن لن نوافق على هذا على أية حال، وشركة راينميتال "المنتجة للدبابات" تعرف هذا أيضاً.

وتابع جابريل أن الموضوع يتعلق بدبابات تركية كانت قد مرت في الماضي فوق ألغام لداعش ما تسبب في مقتل العديد من الجنود الأتراك، وأضاف : الآن يوجد منتج يمكنه أن يحمي مثل هذه الدبابات ضد الألغام، ولا أرى سبباً وجيهاً يجعلنا نرفض هذا.

وتابع جابريل حديثه قائلاً إنه لهذا السبب وعد نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بدراسة ما إذا كانت ألمانيا يمكن أن تسمح بتوريد هذه التجهيزات للحماية من الألغام، لكن لا يوجد علاقة بين ذلك وبين التصور المجنون بأننا سنبني مصنعاً للدبابات في تركيا.

واختتم جابريل حديثه بالقول إنه سيبقى عند الموقف الحازم فيما يتعلق بصادرات السلاح طالما ظلت حالات المواطنين الألمان المحبوسين في تركيا بدون توضيح.