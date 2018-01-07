أستراليا تكافح الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوياتها بـ 8 عقود

الشارقة 24 - د ب أ:

ضربت موجة من ارتفاع درجات الحرارة أستراليا مع تسجيل سيدني أعلى درجاتها في نحو ثمانية عقود، وتعرضها لحرائق أثارت مخاوف في أنحاء البلاد.

وفي جنوب أستراليا، تعمل أطقم الإطفاء بكل طاقتها لإخماد الحرائق في ولايتي فيكتوريا وساوث أستراليا.

ودمر الحريق بالفعل منزلاً على الأقل وعدداً من الأكواخ، وترك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تشتعل فيها النيران.

واقتيدت فتاة 15 عاماً من كاروم داونز القريبة من ملبورن إلى الاحتجاز للاشتباه بأنها هي من تسبب في اشتعال الحريق، وذكرت وكالة "أيه أيه بي" للأنباء أن من المتوقع أن تمثل قريباً أمام محكمة للشباب، في حين تم إخلاء 30 منزلاً آخر.

وذكرت تقارير وقوع حريق منفصل على بعد نحو 200 كيلومتر شمال ميلبورن في بينالا.

وأصدرت أجهزة الطوارئ تحذيراً قالت فيه: أنتم في خطر، تحركوا الآن لحماية أنفسكم، مغادرتكم الآن هي خياركم الأكثر أماناً.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بشكل سريع، لكن بعد أن امتد ليلتهم نحو 100 هكتار.

وفي منطقة شيروود فى ساوث استراليا ، تقطعت السبل بمجموعة من رجال الإطفاء بمركبتهم لفترة وجيزة جراء الحرائق.

وقالت السلطات إن نحو 12 ألفاً و100 هكتار من الأراضي الزراعية والمشجرة التهمتها النيران، وقال جهاز مكافحة الحريق "سي إف إس" في بيان إن "عدداً من المنازل والأبنية تدمرت في الحريق".

ويشير تراجع درجات الحرارة الأحد إلى أن الأسوأ ربما قد انتهى، غير أن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة في أنحاء البلاد.

وفى سيدني وصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها خلال يوم واحد منذ عام 1939 الأحد مع بلوغها في بعض أجزاء المدينة إلى 3ر47 درجة مئوية.

كانت هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت في بادئ الامر أن اليوم هو الأشد حرارة، على الإطلاق في ضواحي المدينة الأسترالية، عندما سجلت درجة الحرارة 1ر47 درجة في ضاحية بنريث الغربية، غير أنه ذكر لاحقاً أنه لم يلحظ قراءة بلغت 8ر47 درجة في عام 1939 كانت سجلتها محطة مغلقة الآن لتسجيل درجات الحرارة.