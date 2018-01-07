مقتل شخص بانفجار خارج محطة مترو بستوكهولم

الشارقة 24 – د ب أ:

ذكرت الشرطة السويدية أن رجلاً توفي الأحد متأثراً بالجراح التي لحقت به جراء انفجار خارج مدخل محطة مترو في ضاحية بجنوب ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم الشرطة سفين-اريك أولسون لوكالة الأنباء الألمانية "د .ب .أ." إن الرجل كان في الستينيات من العمر، وكان برفقته امرأة في الأربعينات من العمر، لحقت بها أيضاً إصابات في الوجه والساقين.

وأضاف أن الحادث وقع بعد الـ 11 صباحاً بالتوقيت المحلي عندما التقط الرجل على ما يبدو شيئاً من الارض، انفجر بمجرد التقاطه .

وتابع: "لا يوجد ما يشير إلى أن هذين الشخصين كانا مستهدفين".

وقال أولسون إن الشرطة لم تتوصل بعد إلى سبب الانفجار، وتحقق الشرطة في الحادث.

ولم يعثر خبراء القنابل على أي مواد خطيرة خلال عملية بحث أولية لموقع الانفجار، ولكن مازال التحقيق مستمراً.

وذكرت صحيفتا "افتونبلادت" و"اكسبرسن" الشعبيتان أن هناك اعتقاداً أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، لكن الشرطة امتنعت عن تأكيد التقارير.

وتقع محطة "فاربي جارد" في بلدة هودينج وهي إحدى ضواحي ستوكهولم.