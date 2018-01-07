بيونغ يانغ تقدم قائمة بأسماء وفدها لمحادثات بين الكوريتين

الشارقة 24 – وام:

أبلغت كوريا الشمالية، الأحد، جارتها الجنوبية أنها سترسل وفداً مكوناً من 5 أعضاء برئاسة رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون – كون، للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين المرتقبة، الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر بوزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الأحد، إن الجانب الشمالي قدم اليوم قائمة أسماء الوفد للمحادثات رفيعة المستوى، مشيرة إلى أنها ستتشاور باستمرار مع الجانب الشمالي بشأن تفاصيل جدول أعمال المحادثات عبر خط الاتصال في قرية الهدنة "بانمونجوم."

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد صرحت، السبت، أنها سترسل وفداً مكونا ًمن 5 أعضاء برئاسة وزير الوحدة جو ميونغ – كيون، داعية الجانب الشمالي إلى تقديم قائمة بأسماء الوفد.