حكومة النمسا تعلن الحرب على البيروقراطية

الشارقة 24 - وام:

كشف جوزيف موزر وزير العدل وإصلاح الدولة في النمسا، الأحد، عن عزم حكومة بلاده الائتلافية الجديدة تخفيف الإجراءات البيروقراطية وإلغاء الكثير من الضوابط التنظيمية المفرطة، في إطار خطة التحالف الحكومي الجديد التي تهدف إلى إلغاء الكثير من اللوائح والقوانين والتوجيهات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأعلن وزير العدل المسؤول عن إصلاح هيكل الدولة وتقليص حجم الجهاز الإداري أنه سيقوم بإلغاء جميع القوانين واللوائح التي صدرت في النمسا قبل مطلع عام 2000، باستثناء بعض القوانين المفيدة، وأوضح أن القرار يعني بوقف العمل بنحو 100 قانون، وتعهد بطرح مشروع قانون "تخفيف البيروقراطية" على البرلمان خلال الشهور القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مشكلة تضخم التشريعات وتفشي البيروقراطية في النمسا خلال السنوات الماضية تشكل تحدياً كبيراً أمام حكومة النمسا الجديدة، حيث أنها تؤثر بالسلب على اقتصاد النمسا وتقلص من قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع المشاريع القائمة، وتضعف موقع النمسا الاقتصادي وقدرتها التنافسية على المستوى الأوروبي.