مصرع 25 مهاجراً في غرق قارب قبالة سواحل ليبيا

مركب مكتظ بالمهاجرين قبالة السواحل الليبية وهو على وشك الغرق، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:



ذكرت منظمتا إغاثة غير حكوميتين، السبت، أن 25 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجراً.



وكتبت منظمة سي واتش الألمانية على "تويتر": "غرق زورق مطاطي شمال طرابلس مصرع 25 شخصاً على الأقل، والعدد الدقيق ليس واضحاً بعد، البحرية الإيطالية موجودة".



وقال خفر السواحل الإيطالي، إن 85 شخصاً قد أنقذوا، وأن ثماني جثث انتشلت حتى الآن، مشيرين إلى أن البحث مستمر للعثور على ناجين.



وحددت طائرة مراقبة تابعة للبعثة الأوروبية "صوفيا" لمكافحة القرصنة موقع الزورق المغمور جزئياً في المياه الدولية قبالة ليبيا.