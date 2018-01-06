المحكمة العليا الروسية ترفض استئناف المعارض نافالني على قرار استبعاده

الشارقة 24 - د ب أ:

رفضت المحكمة العليا في روسيا السبت الاستئناف المقدم من المعارض أليكسي نافالني ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلاً عن المحكمة.

وقال إيفان شدانوف، من فريق نافلني، إنه برفض الاستئناف، فإن قرار الاستبعاد "يكون قد دخل حيز التنفيذ، لكننا سنطعن على هذا القرار لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن شدانوف قوله إن نافالني يعتزم أيضاً اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكنه أشار إلى ضعف فرص النجاح.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية في روسيا أكدت نهاية الشهر الماضي اعتزامها عدم تسجيل نافالني في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في الثامن عشر من مايو المقبل.

وكانت المحكمة العليا رفضت في الثلاثين من ديسمبر الماضي، طعناً من نافالني على القرار، واستندت السلطات الروسية في قرارها إلى حكم مع إيقاف التنفيذ بحق نافالني بتهمة الاختلاس.

وكان المدون والمحامي المعروف بمكافحة الفساد 41 عاما انتقد في مارس، الانتخابات مشيراً إلى أنها تخلو من وجود منافس حقيقي للرئيس فلاديمير بوتين، ودعا نافالني أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات.

وقد أكد فريقه الدعوة على تويتر، ويخطط نافالني إلى تنظيم احتجاجات في كل أنحاء البلاد في الثامن والعشرين من يناير الجاري.

وكان المعارض قد نظم في 2017، عدة مرات، مسيرات تم خلالها اعتقال مئات الأشخاص.