تصادم طائرتين في مطار بيرسون الكندي

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت شركة طيران وست جيت في بيان، أنه تم إجلاء عشرات الركاب في مطار بيرسون في تورونتو بكندا يوم الجمعة، بعد أن اصطدمت طائرة كان يجري سحبها من عند بوابة بطائرة أخرى لدى وصولها إلى المطار.



ونقلت محطة "سي. بي 24" الكندية عن شاهد قوله إن التصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة صن وينغ أيرلاينز ووست جيت أيرلاينز، أدى إلى نشوب حريق قام رجال الإطفاء بإخماده، وقال الشاهد إن كل الركاب بخير.



وأوضح مطار بيرسون على "تويتر"، أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها "بحادث شمل طائرتين" عند بوابته رقم 3 وأنه تم إجلاء الركاب.