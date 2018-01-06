أميركا تحذر إيران في مجلس الأمن: العالم سيراقب ما تفعلون

الشارقة 24 - د ب أ:



حذرت الولايات المتحدة إيران، من أن العالم يراقب رد فعلها على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، لكن العديد من الدول الأعضاء في المجلس قاومت عقد الاجتماع .



وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: إن الحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن فصلها عن السلام والأمن، وأضافت أن النظام الإيراني تحت الملاحظة، وأن العالم سيراقب ما تفعلون، وأن الولايات المتحدة تقف مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران.



وتابعت هيلي "لن نصمت، لن تؤدي أي محاولة غير شريفة لوصف المحتجين بأنهم دمى في يد قوى أجنبية لتغيير ذلك، الشعب الإيراني يعرف الحقيقة، ونحن نعرف الحقيقة، أنهم يتصرفون بمحض إرادتهم وبدافع من أنفسهم ومن أجل مستقبلهم، لن يمنع شيء الأميركيين من التضامن معهم، في 2009 وقف العالم يتابع بشكل سلبي قيام الحكومة بسحق آمال الشعب الإيراني، في 2018 لن نصمت".



لكن دولاً منها فرنسا وبوليفيا وروسيا اتفقت على ضرورة عدم تدخل مجلس الأمن في الاحتجاجات الإيرانية، كما استغل العديد من السفراء أيضاً كلماتهم لذكر أهمية الاتفاق النووي الإيراني في الاجتماع.



وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر لدى المنظمة الدولية إنه قلق من أعمال العنف في شوارع إيران لكن الاحتجاجات ليست تهديداً دولياً على السلم والأمن الدوليين، وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظاً، لكن في الوقت ذاته يجب أن نكون حذرين من أي محاولة لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية.



بدوره، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا: إن الخطوة الأميركية في الدعوة إلى الاجتماع ذريعة وهمية، لإدراج قضايا سياسية بحتة خاصة بإيران على جدول أعمال مجلس الأمن.



واستمر نبينزيا في التساؤل بتهكم عما إذا كان ينبغي أن يعقد مجلس الأمن اجتماعات لمناقشة قضايا داخلية أميركية مثل الاحتجاجات في فيرجسون أو ميسوري أو حركة "احتلوا وول ستريت".



وكرر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو كلمات نبينزيا قائلاً: "لا يمكن للمرء سوى أن يشعر بالانبهار إزاء نفاق الولايات المتحدة التي تتهم إيران بقمع الاحتجاجات".



وأضاف خوشرو، أن الولايات تجاوزت سلطاتها بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي بدعوتها لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات، وزعم أن لدى حكومته‭ ‬"أدلة دامغة" على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة "موجهة بشكل واضح من الخارج"، مكرراً بذلك موقف إيران الرسمي، وتابع "للأسف فعلى الرغم من اعتراض بعض من أعضائه فإن هذا المجلس سمح لنفسه بأن تتعدى الإدارة الأميركية الحالية عليه بعقد اجتماع بشأن قضية تقع خارج نطاق تفويضه".‬



من جهته، قال محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران على حسابه على "تويتر": إن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي وتركز على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران كان خطأ فادحاً آخر لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية.



وأضاف ظريف أن‭ ‬"مجلس الأمن الدولي رفض محاولة الولايات المتحدة المكشوفة لخطف تفويضه، خطأ فادح آخر لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية".‬