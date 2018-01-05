ماكرون يقترح شراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بديلاً عن الانضمام

الشارقة 24 – وكالات:



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر اجتماعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في قصر الإليزيه بباريس، إنه اقترح على تركيا شراكة مع الاتحاد الاوروبي كبديل عن الانضمام.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك، "يجب أن ننظر فيما إذا بالإمكان إعادة التفكير في هذه العلاقة، ليس في إطار عملية انضمام، بل ربما في إطار تعاون وشراكة مع هدف الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي بأوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنياً على التطلع إلى أوروبا ومع أوروبا".



وقال إن التطورات الأخيرة في تركيا لا تسمح بأي تقدم في عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.



وعلى صعيد أخر، أبلغ ماكرون، ضيفه التركي أردوغان، أن على الدول الديمقراطية احترام حكم القانون في معركتها ضد الإرهاب، وعبر عن مخاوفه بشأن مصير طلاب ومدرسين وصحافيين معتقلين في تركيا.



وقال إن هناك خلافات بينهما حول رؤية كل منهما لحقوق الإنسان.



وأضاف الرئيس ماكرون قائلاً: "على نظمنا الديمقراطية أن تكون قوية في تصديها للإرهاب.. لكن في الوقت ذاته على نظمنا الديمقراطية أن تحمي حكم القانون بشكل كامل".