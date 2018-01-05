الأمم المتحدة تطالب النظام الإيراني بوقف العنف ضد المتظاهرين

الشارقة 24 – واس:



دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، النظام الإيراني باحترام حقوق الإنسان والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين.



وأعرب أربعة خبراء لحقوق الإنسان في بيان لهم، عن قلقهم من العنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عشرين شخصاً بينهم أطفال واعتقال المئات في أنحاء إيران، كما أعربوا عن تضامنهم مع منظمات المجتمع المدني الإيراني وعن القلق على مصير المعتقلين.



وحذروا من تنفيذ الأوامر التي أصدرتها لـ "الحرس الثوري" بقمع المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم والعقوبات البدنية، وطالبوا باحترام حقوق المتظاهرين خاصة الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والوصول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي قطعتها السلطات الإيرانية.



كما طالبوا النظام الإيراني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات التي خرجت بسببها المظاهرات بدلًا من مواجهتها بالعنف والقتل.