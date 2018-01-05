"القنبلة المناخية".... أسوأ عاصفة ثلجية تضرب أميركا منذ 3 عقود

الشارقة 24 – وام:

تشهد الولايات المتحدة الأميركية حالياً أسوأ عاصفة ثلجية منذ ثلاثة عقود تسببت في إغلاق المدارس والمحلات التجارية وإلغاء الرحلات الجوية في عدد من المطارات.

ومن بين المطارات المتأثرة بالعاصفة - التي وصفت بأنها "قنبلة مناخية" بسبب الانخفاض السريع في الضغط - "لوغان" في بوسطن و"جي اف كي" بنيويورك .

وتشكلت العاصفة في خليج المكسيك قبل يومين وضربت فلوريدا في حدث نادر وتتوجه شمالاً حيث يتوقع أن تحدث أضراراً كبيرة في المنطقة من نورث وساوث كارولينا إلى مين.

وتواصل وكالة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين وسط تخوفات من أن تتسبب العاصفة والرياح القوية المصاحبة لها في تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأشجار وحدوث فيضانات فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي خاصة في الولايات المتواجدة بالساحل الشمالي الشرقي.

وانقطع انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 40 ألف شخص في ولايتي فيرجينيا ونورث كارولينا ويتوقع سكان ولاية فيرجينيا إغلاق المدارس لعدة أيام جراء البرد والثلوج، التي بدأت تتساقط في بعض المناطق منذ الأربعاء.

وبحسب آخر الإحصاءات تسبب الانخفاض غير المسبوق في درجات الحرارة الذي تشهده الولايات المتحدة منذ أيام في وفاة 17 شخصاً على الأقل.

وحث مسؤولون حكوميون السكان على الاستعداد لمشاكل محتملة والبقاء في منازلهم حتى تتم إزالة الثلوج التي يتوقع أن يبلغ ارتفاعها 12 بوصة في بعض المناطق.

ويتوقع أن تجلب العاصفة موجة جديدة في الايام المقبلة مع كتلة من الهواء الجليدي القادم من الشمال.