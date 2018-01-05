مصرع 13 وتضرر نصف مليون شخص في "ثلوج الصين"

الشارقة 24 – وام:





حذرت الصين من موجة ثانية من الثلوج، ستجتاح مناطق في شمال ووسط وشرق البلاد الجمعة، بعدما تسبب انهمار قياسي للثلوج في شلل ببعض المناطق في أسوأ طقس تشهده الصين هذا الشتاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن انهمار الثلوج بكثافة منذ الثلاثاء ألحق ضرراً كبيراً في وسط وشرق الصين حيث لقي 13 شخصاً مصرعهم وتعطلت حياة أكثر من نصف مليون نسمة في خمسة أقاليم.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إلغاء تحذير من هبوب عاصفة ثلجية لكنه توقع انهمار ثلوج بشكل خفيف إلى معتدل على معظم مناطق الشمال حتى الأحد.

وتسببت الثلوج في تعطل وسائل النقل العام والإضرار بخطوط الكهرباء وإغلاق طرق ومطارات ومدارس في أجزاء من وسط الصين.