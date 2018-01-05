كتاب مثير للجدل حول عام ترامب الأول في الرئاسة في الأسواق

الشارقة 24 - د ب أ:





طرح الجمعة في الأسواق كتاب جديد مثير للجدل يصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه غير مطلع ولا ملائم لتولي مهام منصبه.

وبعد تهديده بإقامة دعوى قضائية ضدها، سارعت دار نشر "هنري هولت" بإصدار الكتاب الذي قام بتأليفه الصحفي مايكل ولف تحت عنوان "نار وغضب: البيت الأبيض في عهد ترامب"، "Fire and Fury Inside the Trump White House "، قبل موعده بأربعة أيام.

وحاز الكتاب بالفعل على المرتبة الأولى للكتب الأكثر مبيعاً على موقع أمازون.

ويصف الكتاب حملة ترامب لعام 2016 بأنها حيلة دعائية لم تكن تستهدف الفوز بالرئاسة، بحسب مقتطفات نشرت الأربعاء في مجلة نيويورك وصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وجاء في الكتاب أيضاً أن ستيفن بانون كبير مساعدي الرئيس سابقاً، وصف اجتماعاً بين نجل ترامب وشخصيات على صلة بالكرملين أنه "خيانة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس أن أنصار بانون الرئيسيين بدأوا بالنأي بأنفسهم عنه منذ نشر المقتطفات.

وبدا أن عائلة الملياردير روبرت ميرسر الذي أسست ابنته ربيكا شبكة الأنباء "بريتبارت" اليمينية التي يرأسها بانون- تقطع العلاقات مع بانون المحافظ الصريح.

وقالت ربيكا ميرسر في بيان أصدرته نيويورك تايمز: "لم نتواصل أنا وعائلتي مع ستيف بانون خلال شهور كثيرة ولم نقدم دعماً مالياً لأجندته السياسية ولا دعمنا خطواته وتصريحاته الأخيرة".

وفي خطاب نيابة عن ترامب نشرته صحيفة "واشنطن بوست" على الإنترنت الخميس، زعم المحامي شارلز هاردر أن المقتبسات المنسوبة لبانون وغيره تشهيرية.

وغرد ترامب في وقت متأخر الخميس قائلاً إن ولف ألف "كتاباً كاذباً.. مليء بأكاذيب وتحريفات ومصادر غير موجودة. انظروا إلى ماضي هذا الرجل وستعلمون ماذا حدث له ولـ "سلوبي ستيف"!، ويقصد بالاسم الأخير بانون.