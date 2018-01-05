الكوريتان توافقان على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

جندي من كوريا الجنوبية يقف في حراسة الحدود مع كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:



وافقت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في سول، الجمعة، وسط توقعات بأن تكون مشاركة بيونج يانج المحتملة في دولة الألعاب الأولمبية في سول الشهر المقبل في مقدمة جدول الأعمال.



وقالت الوزارة إن بيونج يانج قبلت دعوة من سول لإجراء محادثات في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة.



وستكون تلك المحادثات هي الأولى بين الحكومتين منذ أكثر من عامين، وتأتي بعد أن تبادل الجانبان أغصان الزيتون.



وعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، وذلك خلال خطابه بمناسبة العام الجديد.



وردا على ذلك، اقترحت سول عقد اجتماع، الثلاثاء، قائلة إنها تأمل في أن يفضي ذلك إلى حل الأزمة المثارة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي بالحوار والدبلوماسية.



وتواصلت الآمال في إمكانية ذوبان جمود العلاقات بين الجارتين، الأربعاء الماضي، عندما استعاد الجانبان خطا ساخنا للاتصالات الهاتفية في بانمونجوم بعد أن توقف منذ عام 2016.